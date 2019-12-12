Зимове шоу "Winterra. Легенда казкового краю" повертається у 5D: що про це треба знати

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Winterra. Легенда казкового краю стартує / Прес-служба ВДНГ

Легендарне зимове шоу "Winterra. Легенда казкового краю" повертається на ВДНГ. Глядачів чекає новий формат 5D: актори будуть відігравати ролі та взаємодіяти з залом у п’яти площинах концерт-холу. Шоу буде доповнено візуальними спецефектами, графікою та живим вокалом. Прем'єра шоу відбудеться 12 грудня.

На зимові свята Концерт-Хол ВДНГ перетвориться на казковий край Winterra, де панує Мороз, в існування якого майже ніхто не вірить. Зможе змінити хід історії лише головний герой – старший брат, який долатиме холод, хуртовину та безліч перешкод, щоб віднайти Мороза та повернути молодшого брата додому.

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В основу цьогорічного шоу "Winterra. Легенда казкового краю" лягли 5 D-складових: Dобра історія, Dрайвові танцювальні та акробатичні номери, Dивовижний вокал, Dорогоцінні спогади дитинства та Dійство, яке варто побачити. 

Де: Концерт-хол ВДНГ (павільйон № 9), просп. Академіка Глушкова, 1
Коли: 12 грудня 2019 – 19 січня 2020
Квитки можете придбати за посиланням тут.

Головний герой
Головний герой

Акторський склад поповниться професійними акробатами та гімнастами. Головні герої, яких полюбили глядачі в минулому сезоні, залишаться незмінними. Роль Мороза зіграє провідний актор театру "КОЛЕСО" Едуард Кіхтенко, старшим братом, який відправиться в край Winterra, стане учасник музичних конкурсів та переможець "Слов’янського базару" Олександр Балабанов, а Розповідачем виступить харизматичний співак і телеведучий Василь Звєрєв. Вони не тільки будуть дивувати глядачів акторською грою, а ще й розповідати історію в піснях, які спеціально для шоу написав Юрій-Юркеш Юрченко.

Мороз
Мороз 

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Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Новорічні свята Афіша Новини Києва Новини культури
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