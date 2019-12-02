Зимовий образ дня: Дженніфер Лопес демонструє стильний look у светрі і джинсах

Популярна співачка Дженніфер Лопес відправилася у Нью-Йорк та продемонструвала яскравий образ, який можна повторити взимку і відчувати себе комфортно та стильно.

Дженніфер Лопес, яка дуже часто подорожує країнами, добре розуміє, що для перельоту важливо одягати зручне вбрання і взуття. Для подорожі у Нью-Йорк співачка приміряла широкі джинси, класичний білий светр та коричневу шубку з екохутра.

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Нові знімки Джей Ло опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Зірка зібрала волосся у хвіст та зробила легкий макіяж з акцентом на очах.

"Ідеальна погода для светрів", – додала вона у підписі.



Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo

Що цікаво, Дженніфер Лопес розмістила знімок, який вона зробила у дзеркалі на свій телефон IPhone X. Після осінньої презентації, коли Apple 2019 компанія представила три нових смартфони з лінійки iPhone 11, ледь не усі зірки змінили свої гаджети, але не Джей Ло.

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Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo