Зимовий образ дня: Дженніфер Лопес демонструє стильний look у светрі і джинсах

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Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo

Популярна співачка Дженніфер Лопес відправилася у Нью-Йорк та продемонструвала яскравий образ, який можна повторити взимку і відчувати себе комфортно та стильно.

Дженніфер Лопес, яка дуже часто подорожує країнами, добре розуміє, що для перельоту важливо одягати зручне вбрання і взуття. Для подорожі у Нью-Йорк співачка приміряла широкі джинси, класичний білий светр та коричневу шубку з екохутра.

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Нові знімки Джей Ло опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Зірка зібрала волосся у хвіст та зробила легкий макіяж з акцентом на очах.

"Ідеальна погода для светрів", – додала вона у підписі.


Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo

Що цікаво, Дженніфер Лопес розмістила знімок, який вона зробила у дзеркалі на свій телефон IPhone X. Після осінньої презентації, коли Apple 2019 компанія представила три нових смартфони з лінійки iPhone 11, ледь не усі зірки змінили свої гаджети, але не Джей Ло. 

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Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Дженніфер Лопес Стиль і мода
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