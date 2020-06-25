Зірка "Американської історії жахів" Емма Робертс вагітна первістком, – ЗМІ

Американська акторка та співачка Емма Робертс вагітна від актора Гаретта Гедлунда. Пара очікує на появу первістка.

Про вагітність голлівудської зірки повідомляє видання Us Weekly. Закохані ще не підтвердили новину особисто, проте інсайдер запевняє, що зовсім скоро вони стануть батьками.

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29-річна Емма та 35-річний Гаретт перебувають у стосунках з березня 2019 року. Тоді їх помітили в районі Срібного озера в Лос-Анджелесі. Пара прогулювалася, тримаючись за руки.

Інсайдер повідомляє про те, що у житті Робертс та Гедлунда розпочалася нова сторінка. Вони готуються до появи на світ крихітки, яка стане чудовим продовженням історії їхнього кохання. Також джерело додало, що актори "веселяться та насолоджуються один одним".

Що відомо про стосунки Емми Робертс та Гаретта Гедлунда?

Емма та Роберт почали стосунки в березні 2019 року. Спершу між ними була тільки дружба та симпатія, проте згодом вони переросли в дещо більше. Пара не любить афішувати особисте життя та тримає його подалі від сторонніх очей. Раніше ЗМІ писали про їхній розрив, проте закохані не давали дожних коментарів з цього приводу.