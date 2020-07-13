Знаменитий індійський актор Амітабх Баччан, який добре відомий світу завдяки успішним фільмам Боллівуду та Голлівуду, потрапив до лікарні. В актора діагностували коронавірус.

Про це він розповів прихильникам у твіттері. За словами 77-річного Амітабха Баччана, наразі він перебуває в госпіталі, де робив тестування на COVID-19. Оскільки люди в його віці є у зоні ризику, медики вирішили стежити за станом здоров'я боллівудського актора.

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Окрім цього, всі родичі Амітабха Баччана також пройшли перевірку на коронавірус. Та тільки в його сина Абхішека виявили COVID-19. Боллівудський актор одразу ж звернувся до всіх близьких та знайомих, які контактували з ним за останній тиждень та попередив, аби вони стежили за своїм самопочуттям.

Мій тест на COVID-19 – позитивний. Я в лікарні під наглядом медиків. Сім'я і підлеглі також проходять тест на коронавірус, деякі ще очікують на результати. Але звертаюсь до всіх людей, з якими особисто зустрічався за останні 10 днів: будь ласка, перевірте своє здоров'я,

– написав стурбований актор.

А от його син вже розповів прихильникам, що наразі в нього та зіркового батька хвороба протікає у легкій формі. Тому прихильники очікують, коли Амітабха Баччана і його первістка випишують зі шпиталю.

Що відомо про Амітабха Баччана

Амітабх Баччан – один найпопулярніших акторів Боллівуду. В Індії його знають всі любителі кіно, адже харизматичного чоловіка можна побачити у таких стрічках, як "Вір і Зара", "Банті та Байлі", "Стопами батька", "Ніколи не кажи "Прощавай", "Привид вілли Натхів", "Вогненний шлях", "Тривала розплата", "Стіна", "Любовний зв'язок", "Любов і зрада", "Закохані", "Помста і закон" та ін.

Та Амітабх Баччан ще й добре відомий українським глядачів. Окрім знаменитих фільмів Боллівуду, актора могли побачити у стрічці "Великий Гетсбі". Там Амітабх Баччан зіграв Майєра Вульфшіма. Однак підкорювати Голлівуд актор не захотів.

Сумніваюся, що в Голлівуді я був би гідно оцінений. Я погодився на цю роль тільки в знак дружби з режисером Лурманом, з яким ми познайомилися під час однієї з його поїздок в Індію, і розвивати цю історію не хотів,

– розповідав Амітабх Баччан.

Цікаво, що таки світове визнання актор отримав. Амітабх Баччан став першою зіркою Боллівуду, чия статуя прикрасила колекцію воскових фігур Музею Тюссо.