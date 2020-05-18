Зірка "Джокера" Хоакін Фенікс вперше стане батьком, – ЗМІ

Володар премії Оскар-2020 45-річний Хоакін Фенікс та його 35-річна обраниця Руні Мара чекають на появу первістка. Кіноакторку помітили під час прогулянки у Лос-Анджелесі, де пара разом проводить карантин. Джерела повідомляють, що майбутня зіркова матуся перебуває на шостому місяці вагітності.

Про поповнення у родині Хоакіна Фенікса інформує видання Page Six, посилаючись на інсайдерів. Приводом для чуток у пресі про вагітність нареченої оскароносного актора стала прогулянка Руні Мари неподалік маєтку в Лос-Анджелесі.

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Зірка детективного трилера "Дівчина з тату дракона" потрапила в об'єктив папараці в об'ємному одязі, який повністю прикриває силует її фігури. Зіркова пара відмовилася від коментарів та тримає особисте життя подалі від ЗМІ. Проте джерела підтверджують вагітність Руні Мара та зазначають, що вона перебуває на шостому місяці вагітності. Наразі стать малюка залишається у таємниці. Ця дитина стане первістком для обох батьків, які зав'язали стосунки понад три роки тому.



Хоакін Фенікс та Руні Мара стануть батьками первістка / Фото: Getty Images

Що відомо про стосунки Хоакіна Фенікса та Руні Мари?

Знаменитості познайомилися 2013 року на знімальному майданчику мелодрами "Вона", у якій актор зіграв головну роль письменника Теодора, а майбутня обраниця – його колишню дружину. Проте роман зірок розпочався після спільних зйомок у фільмі "Марія Магдалина". Вже 2018 року Хоакін Фенікс та Руні Мара з'їхалися у розкішному маєтку на Голлівудських пагорбах.

Зірка "Джокера" зазначав, що спочатку був впевнений у тому, що колега-акторка його зневажає. Лише згодом Хоакін Фенікс усвідомив, що Руні Мара зацікавлена ним, проте надто сором'язлива, аби висловити свої почуття. Влітку 2019 року пара заручилася. Хоч зірки не робили жодних офіційних заяв, проте обраницю лауреата Оскара помітили з обручкою на пальці.