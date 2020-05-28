Зірка фільму "Зараза" Маріон Котіяр хворіла на коронавірус

Знаменита французька акторка Маріон Котіяр, яка виконала одну з головних ролей у фільмі "Зараза", перехворіла на COVID-19. Знаменитість з чоловіком Гійомом Кане не розголошували інформацію про недугу до повного одужання.

Про це режисер Гійом Кане розповів в інтерв'ю телекалу Canal+, передає Paris Match. І хоч коронавірус був не головною темою обговорювання, все ж чоловік зізнався, що встиг перехворіти на COVID-19 зі своєю дружиною Маріон Котіяр. За його словами, недуга протікала в легкій формі,

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"Ми з Маріон щасливчики, оскільки мали досить легку версію цього вірусу, якщо можна так сказати. Ми так і не розуміємо, чи можемо ми заразитися повторно і чи варто тепер нам цього так боятися, але в будь-якому випадку раді, що все позаду", – розповів Гійом Кане.

Режисер зізнався, що коронавірус вплинув не тільки на його здоров'я. Через пандемію Гійом Кане зупинив зйомки нової частини "Астеріксу та Обеліксу". Знімальний майданчик був розташований у Китаї, тому ще в березні всі учасники кінострічки покинули країну. За словами Гійома, до цього проєкту він повернеться не раніше листопада 2020 року.

Що відомо про шлюб Кане та Котіяр

Маріон Котіяр і Гійом Кане знайомі вже понад 17 років. Познайомились вони на знімальному майданчику та тільки у 2008-му закрутили роман. Йти до вівтаря ані Маріон, ані її коханий Гійом не захотіли, однак це на ніяк не впливає на стабільність та міцність їхніх стосунків. Пара виховує двох дітей – 9-річного сина Марселя та 3-річну доньку Луїз.

Щодо акторської кар'єри, Маріон Котіяр є однією з топових акторок Голлівуду. Чималу славу їй принесла участь у фільмі "Зараза", який порівняли зі спалахом коронавірусу у 2020 році. За сюжетом, невідоме захворювання зафіксували в Китаї, після чого вірус стрімко поширився у всьому світі. Міжнародна група лікарів об'єднує сили, щоб протистояти недузі.

Окрім цього, Маріон Котіяр зіграла в таких успішних фільмах: