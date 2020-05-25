Зірка гурту Quenn Браян Мей пережив інфаркт: Був на межі смерті

Британський музикант Браян Мей під час карантину мав чималі проблеми зі здоров'ям. Працюючи у саду, він отримав травму, через що потрапив у лікарню. А згодом у нього стався серцевий напад.

За словами 72-річного артиста, чоловік переніс серцевий напад цього місяця і "був на межі смерті". Після отриманої травми у саду його доправили у лікарню, оскільки у нього виявили защемлення сідничного нерва. Там Браян Мей пересувався милицями і під час періоду відновлення вдома у нього стався серцевий напад, повідомляє The Daily Mail.

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"Я був в шоці, я думав, що я здоровий хлопець. Всі говорять, що у мене відмінний кров'яний тиск, і я тримаю себе у формі, я катаюся на велосипеді, дотримуюся дієти", – не очікував такого розвитку подій Мей.

За словами музиканта, він відчув важкість у грудях, пітливість і оніміння кінцівок, тому не одразу зрозумів, що переніс серцевий напад. Коли його доставили у лікарню, то лікарі запропонували йому зробити операцію на відкритому серці, але Браян обрав стентування – медичне оперативне втручання, що проводиться з метою встановлення стенту коронарних судин серця. У своєму інстаграмі чоловік напівжартом пояснив причину інфаркту вагою гітари.

Чому так сталося? Думаю, що 50 років з важкою гітарою через плече мають до цього відношення, але воно того варте!

– поділився Браян Мей.

У відео чоловік також згадав платівку Queen 1974 року під назвою Sheer Heart Attack ("Справжній серцевий напад"). "Я завжди трохи переживав, як до цієї назви поставляться люди, які дійсно пережили серцевий напад. Я насправді дуже радий, що опинився в цьому клубі – і мене це зовсім не засмучує! Бережіть себе, друзі", – додав чоловік.