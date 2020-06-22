Американський комедійний серіал The Great ("Велика") вже встиг підкорити усіх глядачів, адже в ньому іронічно описуються ситуації, які відбувались у дворі при царюванні Петра III та його дружини Катерини. Головна героїня серіалу вже отримала чималий успіх через стрічку, через що її запросили для зйомок у глянці DuJour.

Незважаючи на пандемію коронавірусу і карантин, Ель Феннінг наважилась стати зіркою нової фотосесії для глянцю DuJour. Автором сонячних, літніх знімків став фешн-фотограф Matthew Sprout, а сама зйомка відбувалась на території розкішної вілли з басейном. Ймовірно, це будинок її матері у Каліфорнії, де на час карантину переїхала з Нью-Йорка актриса.

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Зірка знялась у вінтажних образах, які чудово підкреслили її красу та незвичну зовнішність. Сама ж Ель в інтерв'ю поділилась, що не очікувала на такий затяжний відпочинок вдома, адже за кілька днів до оголошення карантину повинна була летіти в Угорщину для зйомок у фільмі "Соловей". Але наразі зйомки у стрічці відкладені на невизначений термін.

Ель Феннінг знялась для журналу DuJour: фото

Щодо популярного серіалу The Great 2020 року, то вона переконана, що веселе та похмуре шоу – це якраз те, що ми зараз всі потребуємо. "Веселощі, сміх і втеча дійсно важливі. Але це також зачіпає теми, які є суперактуальними, хоча й історичними", – прокоментувала 10-серій серіал Феннінг. Особливу роль вона звернула на постать імператриці Катерини, яка намагалась закріпитись у патріархальному та жінконенависному російському народі.

Про що йдеться у серіалі The Great?

Комічний серіал телеканалу Hulu розповідає про Російську імперію часів Петра III та його дружину Катерину Велику. Головні ролі виконали Ніколас Голт та Ель Феннінг, які сатирично показали на телеекранах, які устої панували у вищому суспільстві в середині 18 століття. Автором сценарію став австралійський письменник Тоні Макнамара, який адаптував свою книну The Great для серіалу. Серіал отримав масу позитивних відгуків – на авторитетному ресурсі IMBd він має рейтинг 8,1, а на сайті Rotten Tomatoes серіал в середньому від глядачів та критиків має 86% "свіжості".

Дивіться трейлер серіалу The Great онлайн: