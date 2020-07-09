У Голлівуді очікують на чергове поповнення: актор Джош Бролін невдовзі вчетверте стане батьком. Його дружина Кетрін показала чарівне фото з округлим животом.

Знімок з'явився на інстаграм-сторінці обраниці зірки "Месників". На кадрі видно, як дружина Джоша Броліна позує з оголеним животом і з 1-річною донькою Вестлін на руках. Вже у дописі Кейтлін не залишила прихильникам сумнівів, що її сім'я чекає на поповнення.

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Клан Бролінів розростається. І наша дитина, яка з'явиться на світ у грудні, вже на пів дорозі,

– поділилась вона.

Наразі зірковий татусь вирішив утриматись від коментарів цієї події.

Що відомо про сім'ю Джоша Броліна

Джош Бролін – один з найвідомих акторів Голлівуду. У серії фільмів Marvel він зіграв головного лиходія – безжального Таноса. І, як і в багатьох історіях кохання, свою другу половинку він знайшов на знімальному майданчику.

Кетрін упродовж 2 років була особистим асистентом актора та відповідала за його графік роботи. Та щоденні розмови привели до стосунків, які у 2016 році переросли у шлюб. Джош Бролін та Кетрін обмінялись обітницями у Північній Кароліні. Цей шлюб для дівчини став першим, а от актор вже був двічі одруженим.

Про своє особисте життя Джош Бролін не розповідає у ЗМІ, тому соціальні мережі стали єдиним джерелом інформації для його прихильників. У 2018 році пара оголосила про першу вагітність Кетрін, опублікувавши фото в інстаграмі. Тепер же подружжя очікує на появу другої спільної дитини.

Окрім цього, Джош Бролін має двох дітей від першого шлюбу – 32-річного Тревора і 25-річну Елен.