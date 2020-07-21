Тисячі людей у всьому світі стали прихильниками ситкому "Друзі". І хоч серіал відзначив 25 років з виходу перших епізодів, він все ж не втрачає популярності. Та у багатьох глядачів виникає питання, чи була пауза у стосунках Рейчел Грін та Роса Геллера, яка повпливала на їхній роман та згадувалась упродовж усього ситкому.

На це питання відповідь дав Девід Швіммер, який зіграв Роса у серіалі "Друзі". Актор став запрошеним гостем The Tonight Show, що виходить на ютубі.

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У прямому ефірі зірка серіалу "Друзі" згадав, що найбільше прихильників ситкому цікавило, чи насправді була пауза у стосунках Рейчел і Роса. У 3 сезоні пара посварилась, після чого героїня Дженніфер Еністон наголосила, що потрібно тимчасово розійтись. В той же вечір, за сюжетом, Рос Геллер пішов у бар зі своїми друзями та, перебравши зайвого з алкоголем, закрутив роман з іншою дівчиною на ім'я Хлої. Зрада повпливала на стосунки головних героїв, а питання, чи була в Рейчел і Роса перерва, неодноразово порушувалось у серіалі та викликало жваве обговорення в мережі.

Люди так пристрасно розходяться в думках щодо того, чи була ця перерва у стосунках Роса і Рейчел. Так, але це навіть не питання! Звичайно, у них була перерва,

– заявив Девід Швіммер.

Окрім цього, актор зізнався, що насправді багато людей при зустрічі з ним на вулиці вигукували: "То чи була пауза?" Швіммер не сумнівається, що так.

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Що відомо про новий епізод "Друзів"

Також Девід Швіммер не оминув питань про новий епізод серіалу "Друзі". У спецвипуску актори ситкому розкриють чимало секретів про улюблений телепроєкт. Все відбуватиметься у форматі інтерв'ю, коли голлівудські актори зберуться за одним столом.

Наразі зйомки епізоду не відновили, тому прем'єру варто очікувати не раніше 2021 року. Всі актори "Друзів" залюбки повернуться на знімальний майданчик, тому глядачі побачать легендарне возз'єднання на екрані Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Лізи Кудров, Мета Леблана, Девіда Швіммера та Меттью Перрі.

"Спецвипуск буде імпровізацією. Це буде наше веселе інтерв'ю з великою кількістю сюрпризів для глядачів. Зйомки повинні відновитися до середини серпня. Але, чесно кажучи, нам би хотілося почекати ще кілька тижнів, коли це дійсно стане безпечно", – додав Девід Швіммер.