Британський актор відверто розповів про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію. 34-річний Бен Олдрідж здійснив камінг-аут в рамках "місяця ЛГБТ-прайду" в червні. Він зізнався, що на це зізнання він наважувався довго.

Свою сексуальну орієнтацію актор оголосив в інстаграм-профілі. Відверте зізнання він доповнив чорно-білими світлинами ЛГБТ-маршу 1972 року, кадрами з американською трансгендерною жінкою Марша П. Джонсон та активісткою Сильвією Рівера. Серію завершило миле відео, на якому в одному з закладів Бен Олдрідж поцілував у щічку чоловіка, до якого, судячи з усього, небайдужий. Проте хлопець не належить до шоу-бізнесу, а свої почуття актор афішувати не став.

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"Шлях до прайду був для мене довгим. Я люблю ЛГБТ-спільноту і неймовірно гордий і вдячний бути її частиною. Попереду ще багато перемог. І так багато боротьби", – написав Бен Олдрідж.

Однією з перших його підтримала колега-акторка Мішель Кіган, з якою він працював на знімальному майданчику британського серіалу "Наша дівчинка" – Our Girl. Загалом, зірку підтримали понад 8 тисячами лайків та сотнями коментарів, захоплюючись його сміливістю.

Бен Олдрідж прославився завдяки зйомкам у комедійному серіалі "Погань" – Fleabag, у якому з'явився разом з голлівудською зіркою Фібі Воллер-Брідж. Головна героїня постійно називала його "Гівнюком", так і не озвучивши ім'я персонажа.