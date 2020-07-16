Американська акторка Галін Горг померла у день свого народження – 15 липня. Причиною смерті стала онкохвороба, з якою зірка серіалу "Твін Пікс" боролась упродовж кількох тижнів.

Як повідомляє The Daily Mail, Галін Горг дізналась про рак неодавно, коли хвороба була на останній стадії. Недуга поширилась на всі органи, тому врятувати актрису медикам не вдалось. За збігом обставин, смерть Галін Горг наступила 15 липня, коли зірка мала відзначати 56-ий день народження. Наразі родичі акторки підтвердили інформацію про втрату.

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"Галін Горг була важливою частиною нашої сім'ї і важила дуже багато для кожного з нас. Їй поставили діагноз рак, коли хвороба вже встигла поширитися на легені і все тіло. Лікарі заявили, що їй залишилося жити всього кілька днів, може, тиждень. Всі ми молилися за неї в надії на диво. Але з великим сумом мусимо повідомити, що вона померла", – йдеться в заяві родичів.

Що відомо про Галін Горг

Починала Галін Горг свою кар'єру, як професійна танцівниця. У 80-их роках вона взяла участь у багатьох шоу, тому харизматичну красуню і помітили представники Голлівуду.

За час своєї кар'єри акторка Галін Горг зіграла у понад 54 фільмах та серіалах. Найбільшої популярності в Голлівуді вона мала у 1990 та 2000-их роках. Тоді Галін Горг постала у таких успішних стрічках:

"Рокбокоп 2"

"Твін Пікс"

"На гребені хвилі"

"Принц з Беверлі-Гіллс"

"Ксена: Принцеса-воїн"

"Америка-3000"

"Ніч страшного суду"

"Принцеса на Різдво" та ін.

Цікаво, що перед Новим роком Галін Горг опублікувала життєрадісне відео, на якому постала на фоні казкових краєвидів. Актриса зізналась, що 2020-ий має принести їй багато усмішок, перспектив позитиву та щастя. Під дописом сотні прихильників Галін Горг опублікували слова співчуття та підтримки родичам зірки.