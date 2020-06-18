Знаменита акторка Мішель Вільямс, яка зіграла в десятках успішних фільмах, зокрема, "Веномі", вдруге стала мамою. Зірка поки не розголошує деталей щодо статі чи імені малюка.

Як повідомляє US Weekly, пологи відбулись днями у Лос-Анджелесі. Виховувати немовля Мішель Вільямс буде зі своїм чоловіком – режисером Томасом Кайлом, з яким оселилась у Лос-Анджелесі. Подружжя не веде соцмережі, відтак прихильники пари можуть тільки очікувати, коли ж папараці зроблять перші знімки дитини.

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Що відомо про другу вагітність Мішель Вільямс

Ще взимку 2020 року західні ЗМІ вперше поширили інформацію про вагітність Мішель Вільямс. Інсайдери стверджували, що режисер одразу ж освідчився коханій, коли дізнався, що у них буде дитина. Мішель Вільямс і Томас Кайл таємно одружились у Лос-Анджелесі та вперше засвітили обручки у березні.

Вони дуже щасливі і схвильовані через появу у їхньому житті ще однієї дитини. Вони хотіли одружитися до пологів,

– розповів інсайдер.

Джерела також додають: режисер Томас Кайл очікував на появу цієї дитини з трепетом, адже це його первісток. Водночас Мішель Вільямс вже виховує доньку від легендарного актора Гіта Леджера, який помер у 2008-му. Матильді вже виповнилось 14 років, тому вона зможе допомагати зіркові матусі доглядати за немовлям.

Як і десятки голлівудських пар, Мішель Вільямс зустріла свого обранця на знімальному майданчику. Акторка грала у серіалі Fosse / Verdon, режисером якого був Томас Кайл. Тоді зірка тільки розлучилась з Філом Ельверумом, з яким прожила у шлюбі всього рік. Подейкували, що саме її роман з теперішнім чоловіком і став приводом для розлучення. Мішель Вільямс і Томас Кайл не коментують свого особистого життя, водночас інсайдери заявляють, що вони нарешті щасливі.