24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Зірка "1917" Джордж МакКей та Лілі-Роуз Депп зіграють головні ролі у фільмі "Вовк"

52 Читать новость на русском
Джордж МакКей та Лілі-Роуз Депп / Колаж: LifeStyle 24

Донька одного з найпопулярніших голлівудских акторів Лілі-Роуз Депп отримала головну роль у британському фільмі "Вовк" (Wolf). Компанію на знімальному майданчику юній акторці та моделі складе зірка фільму "1917" Джордж МакКей.

Про те, що режисерка Наталі Б'янкері, яка працювала над проєктом Nocturnal, займеться зйомкою фільму "Вовк" (Wolf) повідомляє видання Deadline.

До речі: Військова драма "1917": що відомо про фільм

У крісло продюсера сяде Джессі Фіск. Станом на лютий 2020 року фільм перебуває на ранній стадії розробки, однак вже відомо, що шоураннерка Наталі Б'янкері планує запустити проєкт на European Film Market.

За сюжетом, події розгортаються в будинку молодих людей, мешканці якого вірять, що вони тварини. Один із головних персонажів вважає себе вовком і, незважаючи на заперечення лікаря, не може позбутися своєї особистої правди.

Як ми зазначили вище, головні ролі дісталися моделі та актрисі Лілі-Роуз Депп і зірці фільму "1917" Джорджу МакКею.

В Україні оголосили штормове попередження через сильний вітер: де чекати негоду
сьогодні
57258
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
11 лютого 18:37 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 13549
11 лютого 18:26 "Хижі пташки (та фантастична Гарлі Квін)": дівчачий Дедпул на мінімалках
Юлія Ліпенцева 337
11 лютого 17:36 Що подарувати дівчині на Валентина: 10 цікавих та оригінальних ідей
Юлія Турелик 1527
11 лютого 16:34 Нацвідбір Євробачення-2020: порядок виступів учасників другого півфіналу
Квітослава Туз 7182
11 лютого 13:40 Найкращі друзі – діаманти: найдорожчі прикраси Оскара-2020
Марта Вересюк 1884
Новини
Більше новин
Залиште відгук