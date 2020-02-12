Зірка "1917" Джордж МакКей та Лілі-Роуз Депп зіграють головні ролі у фільмі "Вовк"

Донька одного з найпопулярніших голлівудских акторів Лілі-Роуз Депп отримала головну роль у британському фільмі "Вовк" (Wolf). Компанію на знімальному майданчику юній акторці та моделі складе зірка фільму "1917" Джордж МакКей.

Про те, що режисерка Наталі Б'янкері, яка працювала над проєктом Nocturnal, займеться зйомкою фільму "Вовк" (Wolf) повідомляє видання Deadline.

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У крісло продюсера сяде Джессі Фіск. Станом на лютий 2020 року фільм перебуває на ранній стадії розробки, однак вже відомо, що шоураннерка Наталі Б'янкері планує запустити проєкт на European Film Market.

За сюжетом, події розгортаються в будинку молодих людей, мешканці якого вірять, що вони тварини. Один із головних персонажів вважає себе вовком і, незважаючи на заперечення лікаря, не може позбутися своєї особистої правди.

Як ми зазначили вище, головні ролі дісталися моделі та актрисі Лілі-Роуз Депп і зірці фільму "1917" Джорджу МакКею.