Зірка "500 днів літа" Зоуї Дешанель розлучається з чоловіком

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Акторка Зоуї Дешанель розлучається
Акторка Зоуї Дешанель розлучається / www.nbcwashington.com

39-річна акторка Зоуї Дешанель, яка зіграла головну роль у фільмі "500 днів літа", вирішила розірвати стосунки із продюсером Джейкобом Печеником. Рішення пара прийняла разом після тривалих обговорень.

Як повідомляє Just Jared, інформацію про розлучення вже підтвердили представники подружжя. За їхніми словами, Зоуї Дешанель після 4 років заміжжя спільно з чоловіком прийняла відповідне рішення. Розрив не повпливає на спілкування з їхніми дітьми, переконує акторка, адже це питання пара вже узгодила. 

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"Після довгих обговорень і роздумів ми вирішили, що нам краще бути друзями, діловими партнерами і батьками для наших дітей, а не партнерами по життю. Ми, як і раніше, прихильні нашій спільній справі, цінностям і перш за все нашим дітям. Дякуємо, що поважаєте нашу приватне життя в цей період", – йдеться в офіційній заяві Зоуї Дешанель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Що відомо про шлюб Зоїу Дешанель та Джейкоба Печеника?Зоуї Дешанель – одна з високооплачуваних акторок Голлівуду. Свою кар'єру вона розпочала у 1998 році, знявшись у серіалі "Салон Вероніки". Після цього вона отримала ролі у рейтингових фільмах: "500 днів літа", "Зачароване королівство", "Бруклін 9-9", "Майже знамениті", "Ельф", "Мій придуркуватий брат", "Нерівна земля" та ін. 

Із Джейкобом Печеником акторка познайомилась на знімальному майданчику. Пара одружилась у січні 2015 року. Церемонію Зоуї та Джейкоб влаштували таємно, запросивши на весілля тільки найближчих родичів і друзів. Відтак у ЗМІ дізнались про урочисту подію тільки через кілька місяців.

Зоуї та Джейкоб виховують двох спільних дітей – 2-річного Чарлі та 4-річну Елсі. Голлівудське подружжя уникало публічних виходів з нащадками, оберігаючи їх від прискіпливої уваги журналістів та прихильників. 

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Теги: LifeStyle Зіркові розлучення Новини LifeStyle Голлівуд
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