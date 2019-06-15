Зірка "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон розірвала стосунки з Крісом Мартіном, – ЗМІ

Після 2 років ідеальних стосунків соліст Coldplay Кріс Мартін та голлівудська акторка Дакота Джонсон вирішили завершити роман. Сталось це ще у травні 2019 року.

Як повідомляє видання The Sun з посиланням на інсайдерів, 29-річна Дакота та 42-річний Кріс вже обговорювали весілля. Однак раптово пара вирішила розірвати стосунки.

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Кріс і Дакота були дуже гармонійною парою і завжди здавалися щасливими разом. Були розмови про майбутні заручини, але тепер він говорить, що вони розійшлися. Це стало справжнім сюрпризом для всіх,

– розповіли інсайдери.

Востаннє Кріс Мартін та Дакота Джонсон потрапляли в об'єктиви папараці у квітні 2019 року. Тоді вони відпочивали у Каліфорнії. Інсайдери західних ЗМІ стверджували, що закохані невдовзі підуть до вівтаря та вже готуються до створення сім'ї. Черговим підтвердженням таким чуткам були однакові татуювання, які Дакота та Кріс зробили на руках. пара обрала знак безкінечності, як символ їхнього вічного кохання.

"Вони з Дакотою завжди весело проводили час, зустрічалися з друзями. Кріс живе в Малібу, і Дакоті подобалося бути поруч з ним. Вони часто гуляли пляжем, здавалося, їх любов стає все більш зрілою. У них було все серйозно", – додав інсайдер.

Відомо, що Кріс Мартін та Дакота Джонсон познайомились у жовтні 2017 року. До цього музикант був щасливо одружений з акторкою Гвінет Пелтроу, з якою виховує двох дітей: 15-річну Епл та 13-річного Мозеса. Офіційно подружжя розлучилось у 2014 році.