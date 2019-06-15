Зірка "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон розірвала стосунки з Крісом Мартіном, – ЗМІ

472 Читать новость на русском
Кріс Мартін та Дакота Джонсон розірвали стосунки
Кріс Мартін та Дакота Джонсон розірвали стосунки / www.instylemag.com.au

Після 2 років ідеальних стосунків соліст Coldplay Кріс Мартін та голлівудська акторка Дакота Джонсон вирішили завершити роман. Сталось це ще у травні 2019 року.

Як повідомляє видання The Sun з посиланням на інсайдерів, 29-річна Дакота та 42-річний Кріс вже обговорювали весілля. Однак раптово пара вирішила розірвати стосунки. 

Читайте також: Судовий розгляд розлучення Слави та Едгара Камінських перенесли: відома причина

Кріс і Дакота були дуже гармонійною парою і завжди здавалися щасливими разом. Були розмови про майбутні заручини, але тепер він говорить, що вони розійшлися. Це стало справжнім сюрпризом для всіх,
– розповіли інсайдери.

Востаннє Кріс Мартін та Дакота Джонсон потрапляли в об'єктиви папараці у квітні 2019 року. Тоді вони відпочивали у Каліфорнії. Інсайдери західних ЗМІ стверджували, що закохані невдовзі підуть до вівтаря та вже готуються до створення сім'ї. Черговим підтвердженням таким чуткам були однакові татуювання, які Дакота та Кріс зробили на руках. пара обрала знак безкінечності, як символ їхнього вічного кохання. 

"Вони з Дакотою завжди весело проводили час, зустрічалися з друзями. Кріс живе в Малібу, і Дакоті подобалося бути поруч з ним. Вони часто гуляли пляжем, здавалося, їх любов стає все більш зрілою. У них було все серйозно", – додав інсайдер. 

Відомо, що Кріс Мартін та Дакота Джонсон познайомились у жовтні 2017 року. До цього музикант був щасливо одружений з акторкою Гвінет Пелтроу, з якою виховує двох дітей: 15-річну Епл та 13-річного Мозеса. Офіційно подружжя розлучилось у 2014 році. 

blog_ava
Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
сьогодні
5207
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові розлучення Голлівуд
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото
сьогодні 11:00 Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото
7424
Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
сьогодні 10:22 Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
Марта Вересюк 4742
Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
сьогодні 09:33 Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
Олена Кандяк 5207
Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
14 червня 20:01 Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
Наталя Боднар 1373
Зачіски на випускний 2019: найтрендовіші варіанти у фото
13 червня 15:58 Зачіски на випускний 2019: найтрендовіші варіанти у фото
598
Новини
Більше новин
Залиште відгук