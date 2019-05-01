Зірка "50 відтінків сірого" Джеймі Дорнан розповів про боротьбу з депресією та алкоголізмом

Знаменитий голлівудський актор Джеймі Дорнан став гостем американської програми, ведучим якої є Джей Райнер. Під час розмови зірка "50 відтінків сірого" заговорив про свої згубні звички та про те, як він боровся з ними.

Під час розмови з Джеєм Райнером у його програмі "Out To Lunch With…" актор розповів про особисті проблеми і негаразди, які звалилися на його плечі у 16 років. Наслідком цього у житті Джеймі Дорнана, який на сьогодні є одним із найзатребуваніших акторів у Голлівуді, з'явилися депресія та підлітковий алкоголізм.

Читайте також: Кіт Гарінгтон зізнався, яка його улюблена сцена у "Грі престолів": несподівані дані

Він зізнався, що першим кроком до затяжного стану пригніченості стала смерть його матері.

Моя мама померла від раку підшлункової залози, коли мені було всього 16 років. Ця трагедія назавжди змінила моє життя. Всього через рік четверо моїх приятелів загинули в автокатастрофі, що остаточно вибило мене з колії. Це був найважчий період в моєму житті: я кинув університет, нічим не захоплювався і багато пив,

– розповів Джеймі Дорнан.

Однак він запевнив, що через деякий час один із роботодавців під час співбесіди сказав йому на його психологічні проблеми. Після розмови з ним Джеймі вирішив, що хоче кардинально змінити своє життя.

Пам'ятаю, мені захотілося все змінити і почати життя з чистого аркуша. Я прийшов на співбесіду і чесно зізнався роботодавцю, що за останній час я нічого не досяг і не зробив. Він подивився на мене і сказав: "Тому що ти в депресії". І я зрозумів, що він правий,

– зізнався зірка фільму "50 відтінків сірого".

Після цього Джеймі взявся за активне лікування свого стану, а пізніше вирішив жертвувати кошти у благодійний фонд NIPanC, який допомагає людям з раком підшлункової залози побороти хворобу.