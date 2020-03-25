Зірка 90-их Лері Вінн заявив, що Олег Винник скопіював його образ

Співак Лері Вінн, який був шалено популярним у 90-их, приголомшив публічною заявою. Він стверджує, що Олег Винник повністю скопіював його сценічний образ. Артист навіть спілкувався з тими людьми, які займались іміджем українського секс-символа.

Відповідну заяву Лері Вінн зробив у програмі "Життя відомих людей", передає ТСН. Зірка 90-их розповів, що підлеглі Олега Винника не приховували, що запозичили його образ.

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"А нічого страшного, що Винник злизаний повністю з мене. При чому навіть не приховуючи цього. Ну, я це знаю, я спілкувався з людьми, які все це робили. Вони говорять: "А що, тобі шкода? Ти все одно, типу, там нічого не робиш". А нічого страшного, що костюмчик, манера – це я, тільки зразка, там, 1998-2000-х", – заявив Лері Вінн.

Окрім цього, він додав, що не проти записати спільну пісню з Олегом винником на цю тему.

Пам'ятаєте, цей мем ходив: "Куди подівся Лері Вінн? І звідки взявся Олег Винник?". Я кажу, з цього приводу можу навіть пісню написати для дуету,

– пожартував він.





Олег Винник та Лері Вінн / Фотопорівняння Олег Винник та Лері Вінн / Фотопорівняння

Та насправді прихильникам Лері Вінна не варто очікувати повернення кумира на велику сцену. Артист заявив, що навряд чи знов захоче стати частинкою шоу-бізнесу.

Є момент, коли я абсолютно свідомо зрозумів, що надихався повітрям шоу-бізнесу.І просто відійшов і присів на лавку, – розповів Лері Вінн.

"Лавкою" артист назвав івент-агентство, яке він заснував після вокальної кар'єри. Наразі Лері Вінн продовжує писати пісні для своїх колег по шоу-бізнесу та зізнається, що вперше у житті нікуди не поспішає.

Про успіх Лері Вінна та життя після вокальної кар'єри: дивіться в інтерв'ю