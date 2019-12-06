Зірка "Аеронавтів" Фелісіті Джонс вперше стане мамою

Британська акторка Фелісіті Джонс у 36 років готується вперше стати мамою. Округлий живіт вона показала на прем'єрному показі фільму "Аеронавти"(The Aeronauts).

Ввечері 5 грудня американці змогли вперше переглянути пригодницьку кінострічку "Аеронавти". Прем'єра пройшла у Нью-Йорку та прикувала увагу всіх західних ЗМІ. На червоній доріжці з'явились головні актори фільму – Фелісіті Джонс та Еді Редмейн, які залюбки позували перед камерами та відповіли на питання журналістів.

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Однак не ефектна поява зірок кінострічки привернула увагу всіх журналістів, а округлий живіт акторки. Фелісіті Джонс прийшла на кіноподію у чорній приталеній сукні, відтак не змогла приховати першої вагітності. Під час особливого виходу акторку підтримував її чоловік, режисер Чарльз Гард.

Відомо, що з Чарльзом Гардом зірка почала зустрічатись у 2015 році. Пара познайомилась на знімальному майданчику. Тоді Фелісіті Джонс переживала завершення стосунків з інтернет-зіркою Едом Форнілесом, з яким вона мала роман упродовж 10 років.

Чарльз Гард вирішив не тягнути з весіллям, тому вже у 2018-му пішов до вівтаря з коханою. Наразі ані режисер, ані Фелісіті Джонс не коментують майбутню появу первістка. Для обидвох дитина стане першою.