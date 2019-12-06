Зірка блюз-року Бет Харт завітає до Києва з новим альбомом

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Концерт Бет Харт у Києві в 2018 році / Фото Тетяни Фортушної

8 грудня у Києві відбудеться концерт Бет Харт – великої американської співачки і авторки пісень, номінованої на престижну премію Grammy, володарки премії Blues Music Award.

Харт називають новою королевою блюзу і часто порівнюють з Дженіс Джоплін, Біллі Холлідей, Тіною Тернер, Емі Вайнхаус. Співачка презентує в Києві свій новий альбом War In My Mind. Це буде єдиний концерт Бет Харт в Україні у межах світового туру.

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Бет Харт
Емоційна Бет Харт

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У Бет Харт такий наполегливий і сильний блюз-роковий голос, що він може просто прибити вас до стіни, – писало видання The Times. – Деякі артисти вирішують співати блюз; а деякі ним живуть.

У Києві Бет презентує новий альбом War In My Mind, який офіційно вийшов 27 вересня на лейблі Provogue. Його продюсер є Роб Кавалло (Rob Cavallo), який працював з Green Day, Linkin Park, My Chemical Romance, Eric Clapton, the Goo Goo Dolls, Alanis Morissette, Black Sabbath, Phil Collins, Meat Loaf та багатьма іншими суперзірками.


Концерт Бет Харт у Києві

Ця співпраця стала важливим та серйозним етапом у творчості співачки. Бет каже:

Я думаю, що один з найбільших талантів Роба полягає в тому, що він повністю дозволяє артистам мати своє власне бачення. В мене не було ніяких розчарувань з жодною з цих пісень. Більше, ніж у будь-якому альбомі, який я коли-небудь записувала, тут я відкрита до того, щоб бути самою собою.

Кажуть, що жоден концерт Бет Харт не схожий на інший, їх програма і настрій не повторюються. Тож на виступі в Києві на глядачів чекають неймовірний голос і віртуозне виконання в найширшому музичному та емоційному діапазоні – від інтимних блюзових балад до драйвових рок-хітів.


Бет Харт

Бет Харт – Leave The Light On (2018)

Хто така Бет Харт?
Американська співачка, музикант, композитор. Зоряний шлях почала в 1993 році з популярного телешоу Star Search, в якому вона здобула титул найкращої вокалістки. Після цього було безліч альбомів, включаючи мультиплатинові, успішні світові турне. В активі Бет два альбоми з Joe Bonamassa, співпраця зі Слешем із Guns N 'Roses, Нілом Шоном із Journey, спільні виступи з Тадж Махалом, Джеффом Беком і навіть з легендарним конструктором електрогітари, віртуозом Лесом Полом. Яскравою подією для Бет стала робота над платівкою Bananas групи Deep Purple, на якій вперше в історії колективу Ян Гіллан дозволив звучати ще одному голосу, крім свого власного.

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Автор: Анатолій Яворський
Теги: LifeStyle Новини України Музика Новини Києва
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