Зірка "Богемної рапсодії" Рамі Малек одружується з Люсі Бойнтон, – ЗМІ

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Люсі Бойнтон і Рамі Малек заручилися
Люсі Бойнтон і Рамі Малек заручилися / www.gettyimages.com

38-річний голлівудський актор Рамі Малек, який зіграв легендарного Фредді Мерк'юрі у фільмі "Богемна рапсодія", зробив пропозицію руки і серця своїй колезі 25-річній Люсі Бойнтон після двох років стосунків.

Як повідомляє видання Radaronline з посиланням на інформацію від інсайдера, закохані планують зіграти весілля двічі: у Великій Британії, де Бойнтон проживала з 5 років, та в США з сім'єю Малека.

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Вони говорили про шлюб цілу вічність, і тепер вони офіційно заручені. Люсі і Рамі планують одружитися в цьому році,
– наголошує інсайдер.

Люсі Бойнтон зіграла дівчину та майбутню дружину Фредді Мерк'юрі у фільмі "Богемна Рапсодія". Відтак з Малеком вона познайомилася на знімальному майданчику у 2017 році.

Чутки про їхній роман з'явилися навесні 2018 року, однак актори вміло приховали свої стосунки, оприлюднивши їх на початку нового року. 

рамі малек і люсі бойнтон
Рамі Малек і Люсі Бойнтон заручилися / Getty Images

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Теги: Голлівуд LifeStyle Зіркові весілля
Джерело: LifeStyle 24
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