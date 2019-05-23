Зірка "Богемної рапсодії" Рамі Малек одружується з Люсі Бойнтон, – ЗМІ

38-річний голлівудський актор Рамі Малек, який зіграв легендарного Фредді Мерк'юрі у фільмі "Богемна рапсодія", зробив пропозицію руки і серця своїй колезі 25-річній Люсі Бойнтон після двох років стосунків.

Як повідомляє видання Radaronline з посиланням на інформацію від інсайдера, закохані планують зіграти весілля двічі: у Великій Британії, де Бойнтон проживала з 5 років, та в США з сім'єю Малека.

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Вони говорили про шлюб цілу вічність, і тепер вони офіційно заручені. Люсі і Рамі планують одружитися в цьому році,

– наголошує інсайдер.

Люсі Бойнтон зіграла дівчину та майбутню дружину Фредді Мерк'юрі у фільмі "Богемна Рапсодія". Відтак з Малеком вона познайомилася на знімальному майданчику у 2017 році.

Чутки про їхній роман з'явилися навесні 2018 року, однак актори вміло приховали свої стосунки, оприлюднивши їх на початку нового року.



Рамі Малек і Люсі Бойнтон заручилися / Getty Images