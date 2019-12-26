Зірка "Диво-жінки" Ґал Ґадот та її чоловік готують екранізацію забороненого роману

Поки представники DC працюють над створенням другої частини фільму "Диво-жінки", Ґал Ґадот часу не втрачає і планує екранізувати заборонений і скандальний роман. Ба більше, за проєкт зірка екранізованих коміксів береться разом зі своїм чоловіком.

Про те, що ізраїльська зірка фільмів від DC Ґал Ґадот і її чоловік нідерландський бізнесмен Ярон Версано виступлять продюсерами одного з проєктів, повідомляє Variety.

До речі, зірка фільму "Диво-жінка 2" Ґал Ґадот пояснила, чому її героїня відмовилася від меча та щита

Користувачів мережі та представників світових ЗМІ зацікавив саме той факт, що зіркова пара займеться екранізацією забороненого роману "Живий паркан" (Borderlife). Річ у тім, що авторка скандального твору Доріт Равіньян описала у романі стосунки між засудженим палестинцем та ізраїльтянку. Ґал Ґадот, до слова, також народилася в Ізраїлі.

Однак одразу після випуску роману, у 2014 році, глава Міністерства освіти Ізраїлю Нафталі Беннет наказав виключити твір з програми місцевих шкіл. Після цього роман отримав статус скандального і про нього все менше згадували у великих виданнях.

Однак тепер він отримає нове життя у вигляді повнометражного фільму. Будь-які інші подробиці майбутнього проєкту поки що не розголошуються.