Зірка "Дизель Шоу" Яна Глущенко показала своє розкішне помешкання: відео

Українська гумористка Яна Глущенка, яка є однією з акторок популярного "Дизель Шоу", зазвичай не розголошує деталей свого приватного життя. Однак нещодавно вона зробила виняток, запросивши до свого помешкання журналістів.

Яна Глущенко та її чоловік Олег Збаращук стали зірками нового випуску журналу Viva. Для глянцю вони знялись у розкішній фотосесії, яку влаштували у своєму маєтку. Окрім цього, до зйомки зірка "Дизель Шоу" залучила і свого єдиного сина – 2-річного Тамерлана.

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У відео, яке з'явилось у мережі. видно, що подружжя оселилось у розкішному будинку. Яна Глущенко підібрала стильний та лаконічний інтер'єр, який дещо нагадує курортні маєтки на березі моря.

Як виглядає будинок зірки "Дизель Шоу" Яни Глущенко: дивіться відео

Окрім цього, акторка "Дизель Шоу" дала відверте інтерв'ю, в якому чи не вперше розповіла про виховання сина. У жовтні хлопчик відсвяткував другий день народження, а Яна Глущенко не приховує радості від того, яким мужнім росте її нащадок.

"Я щаслива жінка, бо мені дуже пощастило з дитиною. Він настільки невибагливий від народження і до цього дня, що я навіть боюся заводити другу дитину! Мені здається, що кращого малюка просто бути не може. У Тамерлана є характер, з ним доводиться домовлятися. Але він дуже все розуміє і не примхливий. Ніколи не плаче! Навіть якщо сильно вдариться, мамин поцілунок лікує все", – розповіла акторка.

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Окрім цього, Яна Глущенко не приховує, що вже з 2 років дбає про те, щоб маленький Тамерлан всебічно розвивався. Наразі син акторки "Дизель Шоу", окрім садочка, займається плаванням, фізкультурою, вивчає іноземні мови (італійську та англійську). Однак через насичені гастролі вона часто змушена розлучатись із дитиною.

"Хочу, щоб моя дитина і всі розуміли: якщо мама артистка, це не означає, що мама зозуля! Я ж не гуляю, а заробляю гроші. Я роблю все, щоб у моєї дитини було хороше життя. Так, мені доводиться часто виїжджати, але я завжди намагаюся по максимуму проводити час з сім'єю. Пам'ятаю, як відпрацювала концерт в Южноукраїнську, сіла в машину об 11 годині вечора і поїхала до Києва. Вранці привітала дитини з півріччям, побула вдома 40 хвилин і поїхала в Херсон на гастролі. Ось таке життя у мами-артистки", – зізналась Яна Глущенко.

Не оминула знаменита українка і питань про коханого. За словами Яни Глущенко, Олег Збаращук – ідеальний чоловік, який підтримує її та з розумінням ставиться до гастрольного життя.



Зірка "Дизель Шоу" Яна Глущенко з сім'єю / Viva