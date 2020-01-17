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Зірка "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов вразив схожістю з новонародженим сином: перше фото

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Єгор Крутоголов вперше показав сина / Instagram / @dizelmano

Український гуморист та актор розважального проєкту "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов вдруге став батьком у вересні 2019 року. Відтоді шоумен не демонстрував знімків з нащадком. Однак днями він зробив виняток та опублікував перше фото малюка.

Світлина з'явилась на інстаграм-сторінці Єгора Крутоголова та "Дизель Шоу". На кадрі актор постав з 4-місячним Максимом на руках. Єгор Крутоголов вирішив спародіювати вираз обличчя сина, чим розсмішив прихильників у мережі та вразив схожістю з дитиною. 

До теми: Актор "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов став батьком вдруге

"Як закінчились свята?" – з гумором підписав зірковий батько. 

Єгор Крутоголов вперше показав новонародженого сина
Єгор Крутоголов вперше показав новонародженого сина / Instagram / @dizelstudio

Як відомо, Єгор Крутоголов вже 13 років щасливий у шлюбі зі своєю дружиною Катериною. Пара виховує 9-річного Лева і маленького Максима. Наразі зіркове подружжя з синами влаштувало відпустку на острові Маврикій, що у Східній Африці. Саме там Єгор Крутоголов зробив кумедну світлину з дитиною. 

За словами актора, це не перша закордонна мандрівка 4-місячного Максима. Коли дитині було всього 2 місяці, Єгор і Катерина Крутоголові поїхали до Італії.

МікроМакс вже був в Італії у віці двох місяців. А тепер ми привезли його на Маврикій. Ми обидвоє тут вперше. І дуже задоволені! Острів прекрасний: чисто, ніхто не докучає, місцеві жителі радують мультикультурністю, толерантністю і знанням кількох мов. Природа тут красива, океан прозорішим прозорого. Все, що ми бачимо на рекламних картинках курортів світу, – тут! Тільки без фотошопу,
– поділився враженнями Єгор Крутоголов. 

Окрім цього, актор випередив хейтерів, запевнивши, що дитина добре перенесла переліт: "Все було добре. Тільки один раз при посадці в Стамбулі МікроМаксу, мабуть, заклало вуха, і він включив сирену! Пасажири нас навіть пропустили вперед на виході". 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України LifeStyle Зіркові діти Відпочинок
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