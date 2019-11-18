Зірка "Доктора Хауса" з'явився в першому тизері комедійного серіалу "П'ята авеню" від HBO: відео

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Г'ю Лорі у серіалі "П'ята авеню" / Скріншот з відеоролика

Телеканал HBO продовжує дивувати фанатів прем'єрами, серед яких опинилася багатоепізодна стрічка комедійного жанру "П'ята авеню" (Avenue 5). Головну роль у серіалі виконав англійський актор і комік Г'ю Лорі.

60-річному акторові Г’ю Лорі, який відомий також як письменник, комік та музикант, вдалося отримати головну роль у гумористичному серіалі від HBO. Багатоепізодна стрічка отримала назву найпопулярнішої вулиці в Нью-Йорку – "П'ята авеню" (Avenue 5).

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Перший тизер до серіалу з'явився на ютуб-каналі HBO напередодні, 17 листопада. У короткому ролику засвітився Г'ю Лорі, відомий своєю роллю у стрічці "Доктор Хаус", який перетворився у кавалера ордена Британської імперії. Ідея проєкту зародилася в італійського режисера та сатирика Армандо Януччі.

За сюжетом, у серіалу "П'ята авеню", комік живе у світі, де вже давно настало майбутнє, а космічний простір перетворився з недосяжної далечини на найпопулярніший туристичний напрямок. Чоловік, душа якого потребує пригод, а також довести іншим свою крутість, відправляється у круїз космічним лайнером. Однак в процесі подорожі космосом він розуміє, що не зовсім готовий до такого турне.

Прем'єра серіалу "П'ята авеню" запланована на січень 2020 року.

"П'ята авеню": дивитися тизер до серіалу онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно HBO
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