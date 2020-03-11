Зірка "Доктора Стренджа" зіграв шпигуна в українському трилері: захопливі кадри

Українська кіноіндустрія стрімко розвивається. Після успішних історичних драм та комедій Держкіно оголосило про завершення зйомок шпигунського трилера "Спадок брехні" (Legacy of Lies Movie), в якому зіграв британець Скотт Адкінс.

Режисером захопливого фільму виступив Адріан Бол. Він з легкістю втілив шпигунську історію на екрани та запросив до зйомок не тільки українських зірок, але й голлівудських. Зокрема, у фільмі "Спадок брехні" можна буде побачити Скотта Адкінса, Вільяма Форсайта, Юлію Соболь, Анну Буткевич, Онора Ніфсі, Сергія Калантая, Гордона Александера, Джона Хейлса.

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Наразі зйомки шпигунського трилера завершені, тому автори проєкту відкрили кілька деталей. За сюжетом, колишній агент МІ6 Мартін Бакстер змушений знову зануритись у світ шпигунства. Молода українська журналістка Саша Степаненко просить його допомогти розкрити правду щодо секретної операції міжнародних спецслужб. Тому чоловік вирушає до Києва, щоб провести власне розслідування.

Цікаво, що Скотт Адкінс, який зіграв головну роль у кінострічці "Спадок брехні", добре відомий у Голлівуді. Актор зіграв у фільмах "Доктор Стрендж", "Універсальний солдат 4: Новий вимір", "Ліквідатори", "Хулігани-3", "Ультиматум Борна", "Нульова терпимість", "Рожева пантера", "Убити заново" та ін.



"Спадок брехні": сюжет шпигунського трилера / Facebook / @ukrainefilmagency

Фільм "Спадок брехні" є кінопроєктом України та Великої Британії. Прем'єра шпигунського трилера запланована на осінь 2020 року. А поки мережу підкорюють перші офіційний постер, який вразив кіноманів.



Скотт Адкінс зіграв в українському фільмі "Спадок брехні" / Facebook / @ukrainefilmagency