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Зірка "Джеймс Бонда" Деніел Крейг пояснив, чому востаннє повернувся до ролі агента

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Деніел Крейг у ролі Джеймса Бонда / IMDb

Британський актор Деніел Крейг востаннє повернувся до ролі секретного агента, однак до цього він надовго "застряг" у стрічці з негласною назвою "Бондіана". Тепер зірка франшизи покидає її назавжди, про що відверто говорить з представниками іноземних ЗМІ.

Нове інтерв'ю Деніела Крейга з'явилося на сайті видання Empire. Актор неодноразово підтверджував, що він насправді востаннє бігає з пістолетом і відстежує злочинців у ролі Джеймса Бонда. Однак 51-річна зірка вперше зізнався, що планував покинути франшизу ще до випуску 25-го фільму.

До речі, "007: Не час помирати": з'явилися приголомшливі персонажні постери до фільму про Джеймса Бонда

Як виявилося, Деніел Крейг хотів "здати пост" і віддати його іншому акторові чи актрисі, однак все-таки погодився на чергову появу у п’ятому фільмі джей агента 007.

Якби він ("Спектр", – LifeStyle 24) виявився останнім, світ навряд чи що-небудь втратив. Але відчувалося, що нам необхідно було довести до кінця щось ще. Якби я пішов після "Спектра", щось би точно відбувалося в моїй голові, і я б шкодував, що не зробив ще один фільм,
– заявив Деніел Крейг.

Саме тому британський актор приміряв роль секретного шпигуна ще один, фінальний раз. Він знявся у фільмі, що отримав назву "007: Не час помирати" або "Джеймс Бонд 25". Прем'єра стрічки в Україні запланована на 9 квітня 2020 року.

Не час помирати: трейлер українською дивитися онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Джеймс Бонд Голлівуд
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