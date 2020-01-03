Зірка "Джокера" Хоакін Фенікс готується до зйомок у новому фільмі

45-річний Хоакін Фенікс вже понад 30 років у кіноіндустрії, однак після ролі Джокера він, ніби, переживає новий стрибок у кар'єрі. Фанати бажають негайно бачити його у сиквелі трилера, а кінотворці завзято пропонують нові проєкти. Так, на один із них Хоакін Фенікс уже погодився.

Попри те, що мережу підривають чутки про сиквел "Джокера" та домовленість Хоакіна Фенікса з Тоддом Філліпсом, голлівудський актор підписує нові договори про співпрацю. Так, на сайті видання Filmtotaal повідомляється, що 45-річна зірка зіграє у новому фільмі данського режисера Томаса Вінтерберга.

До речі, режисер "Джокера" Тодд Філліпс заприсягся, що не обговорював сиквел фільму з Хоакіном Феніксом

На жаль, протягом двох років фанати коміксів DC не побачать Хоакіна Фенікса у ролі божевільного лиходія. Адже актор погодився на одну з головних ролей у фільмі, назва якого поки що не розголошується. Відомо, що Фенікс зіграє одного з братів, навколо яких обертатиметься сюжет.

Додамо, що данський режисер Томас Вінтерберг відомий такими проєктами, як "Курськ", "Комуна", "Свято" та інші.

Також нагадаємо, психологічний трилер "Джокер" вийшов на великий екран у жовтні 2019 року. Однак ще задовго до прем'єри фільм спричинив ажіотаж серед шанувальників всесвіту DC і навіть серед тих, хто не любить екранізацій за коміксами. Після завершення прокату стрічки творці картини оголосили про приголомшливі касові збори "Джокера". Трилер Тодда Філліпса зібрав у прокаті понад 1 мільярд доларів.

Джокер: трейлер українською дивитися онлайн