Зірка "Джокера" знявся в стильному фотосеті для Vanity Fair

Американський кіноактор Хоакін Фенікс наразі є однією з найобговорюваніших персон Голлівуду, адже 3 жовтня відбудеться прем’єра фільму студії DC Comics за його участі. Відтак, він став запрошеною зіркою глянцю Vanity Fair.

Традиційно напередодні прем’єри видавці найпопулярніших видань запрошують знаменитостей для розповідей про закулісся фільмів та їхню творчість загалом. 44-річний актор не залишився осторонь та потішив фанатів участю в стильній зйомці, автором якої став Ethan James Green.

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Хоакін Фенікс для Vanity Fair / Фото: Vanity Fair

Для фотоісторії Хоакін приміряв як класичні, так і спортивні образи, а працював над ними стиліст Tom Guinness. Харизматичний Фенікс поплавав у басейні в білій сорочці з чорними штанами та краваткою, а також зачарував прихильниць своєю усмішкою у худі та кедах.



Хоакін Фенікс для Vanity Fair / Фото: Vanity Fair

В одному з нещодавніх інтерв'ю кіноактор також зізнався, що для ролі у фільмі "Джокер" режисера Тодда Філліпса він був змушений схуднути на 20 кілограмів. Хоча Фенікс і до зйомок у фільмі нагамався контролювати власну вагу, інтенсивно худнув він все ж під наглядом лікаря.

"Дуже важко прокидатися кожен день і знати, що тобі потрібно скинути близько півкілограма. Від цього розвивається нервовий розлад, це дико", – зазначив Фенікс, додаючи, що зі схуднення він все ж виніс багато цікавого. – "Я думав, що мене буде переслідувати голод і незадоволеність. Однак з цим прийшло і відчуття плавності, володіння тілом. Це допомогло краще рухатися, як Джокер".