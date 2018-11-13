Зірка "Фантастичних звірів" Кетрін Вотерстон вагітна первістком: чарівні фото

Американська акторка Кетрін Вотерстон, яка зіграла роль Тіни у фільмі "Фантастичні звірі і де їх шукати", вагітна первістком.

Популярна акторка оголосила щасливу новину на кінопрем'єрі в Лондоні. На червону доріжку перед презентацією "Фантастичних звірів: Злочини Гріндевальда" Кетрін вийшла в приталеній сукні, яка підкреслила округлий живіт зірки.

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Зазначимо, що для публічного виходу акторка обрала жовту сукню від Calvin Klein. До брендового вбрання Кетрін Вотерстон підібрала босоніжки на підборах. Волосся акторка сплела у лаконічну зачіску та надала перевагу легкому денном умакіяжу з акцентом на червоні губи.

Офіційної заяви акторка не робила, однак її вигляд не потребував пояснень. Щаслива Кетрін Вотерстон ніжно гладила свій живіт у жовтій сукні, не приховуючи свого захвату. Наразі зірка не розголошує, хто став батьком майбутньої дитини.