Зірка фільмів "Джеймс Бонд" Деніел Крейг отримав важку травму на зйомках і потребує операції

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Деніел Крейг, який виконує роль Джеймса Бонда
Деніел Крейг, який виконує роль Джеймса Бонда / Instagram / @007page

Знаменитий англійський актор, який підкорив Голлівуд своєю харизмою та акторськими здібностями, важко травмований. 51-річний Деніел Крейг, який з 2006 року виконує ролі Джеймса Бонда, чекає на операцію.

Кілька тижнів тому в мережі з'явилися перші кадри зі зйомок ювілейного фільму про агента 007 "Бонд 25", у якому Деніел Крейг пообіцяв зіграти востаннє, після чого готовий віддати свою роль молодим, перспективним акторам. Однак, як повідомляється на офіційній сторінці стрічки в Twitter, 51-річний актор отримав травму і потребує хірургічного втручання, проте прем’єру картини не буде перенесено.

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На знімках, які раніше потрапили в мережі, помітно, які складні трюки доводить виконувати акторові. На деяких кадрах він перебував на палубі яхти босоніж, а на деяких у такому ж образі бігав з пістолетом в руках. Цілком ймовірно, що він травмувався під час виконання складних номерів. Як повідомляється на сторінці, Деніел Крейг отримав травму щиколотки, через яку йому важко пересуватися. Після операції йому потрібно буде пройти реабілітацію, тривалістю два тижні.

 

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Теги: LifeStyle Кіно Новини LifeStyle Джеймс Бонд Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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