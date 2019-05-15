Зірка фільмів "Термінатор" і "Тор" Ісаак Каппі скоїв самогубство

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Помер Ісаак Каппі - зірка Термінатора і Тор наклав на себе руки
Ісаак Каппі / www.gettyimages.com

Актор, який зіграв у стрічках "Тор" і "Термінатор" Ісаак Каппі у вівторок, 14 травня, скоїв самогубство. Чоловік стрибнув з мосту у штаті Арізона, а після того його збила вантажівка. Артист помер відразу.

Смерть голлівудського актора офіційно підтвердив представник департаменту громадської безпеки Арізони. Про це повідомляє видання TMZ.

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За добу до смерті на своїй сторінці в Instagram Каппі опублікував зізнання, в якому розповів про свої гріхи. Неначе на сповіді чоловік зізнався, що "не був гарним хлопцем" та "ображав людей, які його любили". За його словами, він використовував людей, продавав наркотики, не платив податки, вів розгульний спосіб життя і мав наркотичну та алкогольну залежність.

До слова, у 2018 році преса заговорила про Ісаака Каппі після того, як він на одній з вечірок намагався задушити доньку Майкла Джексона Періс. До цього він публічно звинуватив Сета Гріна в педофілії.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений AJ Charvez (@ajcharvez)

 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Втрати
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