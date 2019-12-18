Зірка фільму "Диво-жінка 2" Ґал Ґадот пояснила, чому її героїня відмовилася від меча та щита

Майбутній фільм американської режисерки Петті Дженкінс набуває все більшої популяності, незважаючи на те, що до прем'єри "Диво-жінки 2" залишилося близько пів року. Так, днями акторка, що зіграє головну роль, розповіла те, що найбільше цікавило шанувальників коміксів DC після представлених постерів і трейлера.

Перший український трейлер до фільму "Диво-жінка 1984" з'явився в мережі на початку грудня і одразу зібрав кілька десятків тисяч переглядів. Слідом за відео творці представили дебютні постери, після перегляду яких уважні шанувальники помітили, що головна героїня позувала на кадрах без притаманного їй знаряддя.

Тут: "Диво-жінка 2": в мережі з'явилися український трейлер і персонажні постери до фільму

Так, Ґал Ґадот в образі Диво-жінки постала перед камерою без звичного щита та меча. У чому причина – зірка майбутньої прем'єри від DC розповіла cinemablend.

Диво-жінка більше не буде носити зброю. Ми вирішили прибрати меч, тому що це виглядає дуже агресивно. Якщо у вас є меч, то значить, його потрібно використовувати … І нам здавалося, що щит теж зовсім не обов'язковий. Диво-жінка – богиня, вона володіє надлюдською силою і цілком здатна боротися без будь-яких додаткових знарядь. У неї є панцерні рукавиці. У неї є ласо. У неї є її діадема. Думаю, всього цього їй достатньо,

– заявила акторка.

Також Ґал Ґадот зізналася, що прибрати зброю було її ідеєю, а режисерка картини Петті Дженкінс без сумнівів підтримала її.



Постери до першої частини фільму "Диво-жінка" / Колаж LifeStyle 24

Варто додати, що на постері до першої частини фільму "Диво-жінка", де головну роль виконувала та ж сама акторка, улюблена героїня постала і з мечем, і з щитом.



Постери до другої частини фільму "Диво-жінка 1984" / Колаж LifeStyle 24