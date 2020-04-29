Зірка фільму "Дюна" Тімоті Шаламе став героєм британського Vogue: проникливі фото

Американський актор Тімоті Шаламе вже прославився не однією кінострічкою у своєму доробкою, та справжній успіх йому пророкують після виходу у світ фільму "Дюна". Що юний актор говорить про свою творчість та чому він більший фанат театру, ніж кіно – читайте далі.

24-річна висхідна зірка кіно став героєм травневого номера британського Vogue. Автором нових фотознімків став британський фотограф Аласдер Маклеллан, а на світлинах позував не лише Шаламе, а й легендарна 85-річна актриса Айлін Еткінс, з якою актор грає у постановці "4000 миль" в театрі The Old Vic.

Цікаво Фільм "Дюна": в мережі з'явились перші кадри довгоочікуваної стрічки



Тімоті Шаламе і Айлін Еткінс для British Vogue / Фото: British Vogue, Аласдер Маклеллан



Айлін Еткінс для British Vogue / Фото: British Vogue, Аласдер Маклеллан

Тімоті погоджується з тією думкою, що він є більш фанатом театру, ніж кіно. Доказ цьому – вистава "Спадщина" (The Inheritance), за якою він споглядав шість з половиною годин підряд двічі. "Є такі фільми, як "Темний лицар" або "Паразити", які можуть дати вам особливе почуття. Але ніщо не зрівняється зі "Смертю комівояжера" на Бродвеї з Філіпом Сеймуром Хоффманом або "Родзинками на сонці" з Дензелом Вашингтоном", – пояснив Шаламе.



Тімоті Шаламе для British Vogue / Фото: British Vogue, Аласдер Маклеллан

Окрім цього Тімоті Шаламе не залишився осторонь впливу технологій на молоде покоління. І хоч його напарницю по театру Айлін Еткінс постійно бісить, що люди у перервах між зйомками "сидять у телефонах", молодий актор переконаний, що: "Його покоління – це свого роду покоління морських свинок. Вони з’ясовують плюси, мінуси та обмеження технологій".

Тімоті Шаламе для British Vogue / Фото: British Vogue, Аласдер Маклеллан