Зірка фільму "Пам'ятна прогулянка" Менді Мур отримала зірку на алеї слави в Голлівуді

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Менді Мур
Менді Мур / Instagram / @elle_ukraine

Знаменита голлівудська акторка Менді Мур удостоїлася отримати почесну нагороду за свої досягнення у кіноіндустрії. Зірка фільму "Пам'ятна прогулянка" і серіалу "Це ми" отримала знамениту зірку на Голлівудській алеї слави.

Фотознімки з вручення зірки на Голлівудській алеї слави Менді Мур опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Акторка, яка грає головну роль у серіалі "Це ми", отримала почесну відзнаку за досягнення у галузі кіно, а саме за фільм "Пам'ятна прогулянка" (2002). У кінокартині вона зіграла хвору на лейкемію дівчину, яка закохалася в найпопулярнішого старшокласника в школі. До слова, Шейн Вест, який грав зарозумілого хлопця, прийшов підтримати колегу по знімальному майданчику.

Менді Мур і Шейн Вест
Менді Мур і Шейн Вест / Instagram / @mandymooremm

Менді Мур зірка на алеї слави
Зірка Менді Мур на алеї слави в Голлівуді / Instagram / @mandymooremm

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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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