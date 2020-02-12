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Зірка фільму "Паразити" видалила "п'яне" селфі з вечірки Оскара-2020: причина

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Зірка фільму "Паразити" / Instagram / @honey_lee32

Акторський склад оскароносного фільму "Паразити" гучно святкував свій тріумф, чим одна з зірок стрічки, Лі Хені, поділилася на своїй сторінці в інстаграмі. Однак не всі фанати оцінили її відвертості, після чого корейська актриса видалила світлину.

На Оскарі-2020, що пройшов у Лос-Анджелесі 9 лютого, корейський фільм "Паразити" тріумфально переміг у чотирьох номінаціях з шести заявлених. Святкувати гучну подію всі причетні до стрічки відправилися на традиційну вечірку Vanity Fair Oscar Party. З місця події поділитися святковим селфі вирішила одна з акторок "Паразитів" Лі Хені.

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На своїй сторінці в інстаграмі зірка корейського фільму опублікувала знімок, на якому постала зі своїми колегами, які разом святкували перемогу. Однак фанатам актриси таке фото не сподобалося. Цілком ймовірно, що причина була у склянках з алкоголем, які вони тримали в руках.

Селфі акторки
Селфі, яка зірка "Паразитів" опублікувала та видалила / Фото з фан-сторінки / Instagram / @hanuihoneyfan

Через деякий час Лі Хені опублікувала дещо імпресіоністичну світлину, під якою додала допис з вибаченнями.

Якщо я засмутила вас, або змусила ніяковіти через селфі, яким я хотіла привітати своїх колег, вибачте. Я хотіла лише поділитися своїми відчуттями з людьми у моїй рідній країні. Я хотіла лише привітати усіх нас з виконаною важкою роботою і сподіваюся, що ви теж приєднаєтеся до привітань для тих, хто написав історію іншого корейського фільму,
– написала Лі Хені.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Оскар Оскар 2020
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