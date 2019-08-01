Зірка фільму "Пастка" Деніел Калуя з'явився у трейлері до фільму Queen & Slim: драматичне відео

Американська романтична драма Queen & Slim обіцяє зачепити за живе кожного глядача, який цінує непередбачувані повороти сюжету. Британський актор Деніел Калуя та Джоді Тернер-Сміт відмінно зіграли головні ролі у фільмі, трейлер якого вже підриває мережу.

Дебютне творіння режисерки, яка працює над кліпами неперевершеної Beyonce, Меліни Матсоукас, вийде на великий американський екран вже в листопаді цього року. Перший трейлер фільму Queen & Slim з'явився на YouTube-каналі кінокомпанії Universal Pictures. Менше, ніж за добу ролик переглянуло понад 1 мільйон користувачів.

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Головні ролі у стрічці виконали Деніел Калуя, який також фігурував в оскароносному фільмі "Пастка", та Джоді Тернер-Сміт. За сюжетом парубок Слім і його дівчина Куїн наважилися піти на своє перше побачення. Однак романтична зустріч перетворюється у низку несподіваних неприємних подій. Закоханих зупиняє поліціянт, який розпочинає бійку. Аби захистити себе і Куїн, Слім вбиває працівника поліції. Після скоєного парі доводиться тікати з місця події, однак все, що відбулося, є зафіксовано на відео.

Дивитися трейлер фільму Queen & Slim: відео