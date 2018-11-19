Зірка фільму "Поспішай любити" Менді Мур вийшла заміж: зворушливі фото

883 Читать новость на русском
Менді Мур та Тейлор Голдсміт
Менді Мур та Тейлор Голдсміт / Instagram/ @cosmopolitanturkiye

У неділю, 18 листопада, головна героїня фільмів "Поспішай любити" та "Американська мрія" Менді Мур святкувала своє весілля з співаком Тейлором Голдсмітом. Наречена була одягнена в надзвичайно вишукану сукню рожевого кольору.

Як повідомляє The Daily Mail, святкування весілля було особливим. Після урочистої частини не було традиційної вечері, а лише фуршетні столи, на яких стояли м’ясо, сири, вегетаріанська їжа та сирі продукти. З алкоголю було віскі та багато вин, а на десерт аж 12 видів тортів.

Читайте також: Тіна Кароль відсвяткувала ювілей сина у Лондоні: відеофакт

Для скромної церемонії, на якій пара обмінювала обручками та присягалась у вірності, наречена обрала сукню з рожевим відтінком від американського бренду Rodarte. Вінчалось зіркове подружжя на задній частині двору будинку Менді Мур. На закриту вечірку запросили лише 50 людей, серед яких були сім’ї наречених та близькі друзі.

Чорно-біле фото Менді Мур опублікувала на своїй сторінці в Instagram, підписавши його дуже коротко та просто "11.18.18".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Mandy Moore (@mandymooremm)

 

В списку запрошених була колега Менді Мур та спільна подруга пари акторка Мінка Келлі. Вона теж поділилась яскравими фото з весілля зірок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Minka Kelly (@minkakelly)

 

 

Теги: LifeStyle Мода Зіркові весілля Голлівуд
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
сьогодні 09:01 Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
6276
Х-фактор 9 сезон: список учасників, які потрапили в прямі ефіри
19 листопада 17:17 Х-фактор 9 сезон: список учасників, які потрапили в прямі ефіри
1024
Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
19 листопада 11:32 Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
2018
Мартіну Скорсезе – 76: найкращі фільми видатного кінорежисера
17 листопада 18:55 Мартіну Скорсезе – 76: найкращі фільми видатного кінорежисера
Анастасія Ковач-Петрушенко 3442
Рейчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхаки краси від голлівудської акторки
17 листопада 10:05 Рейчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхаки краси від голлівудської акторки
Юлія Девда 1729
Померла модель Кім Портер: якими були останні дописи екс-дівчини репера Diddy
16 листопада 15:59 Померла модель Кім Портер: якими були останні дописи екс-дівчини репера Diddy
3785
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук