Зірка фільму "Поспішай любити" Менді Мур вийшла заміж: зворушливі фото

У неділю, 18 листопада, головна героїня фільмів "Поспішай любити" та "Американська мрія" Менді Мур святкувала своє весілля з співаком Тейлором Голдсмітом. Наречена була одягнена в надзвичайно вишукану сукню рожевого кольору.

Як повідомляє The Daily Mail, святкування весілля було особливим. Після урочистої частини не було традиційної вечері, а лише фуршетні столи, на яких стояли м’ясо, сири, вегетаріанська їжа та сирі продукти. З алкоголю було віскі та багато вин, а на десерт аж 12 видів тортів.

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Для скромної церемонії, на якій пара обмінювала обручками та присягалась у вірності, наречена обрала сукню з рожевим відтінком від американського бренду Rodarte. Вінчалось зіркове подружжя на задній частині двору будинку Менді Мур. На закриту вечірку запросили лише 50 людей, серед яких були сім’ї наречених та близькі друзі.

Чорно-біле фото Менді Мур опублікувала на своїй сторінці в Instagram, підписавши його дуже коротко та просто "11.18.18".

В списку запрошених була колега Менді Мур та спільна подруга пари акторка Мінка Келлі. Вона теж поділилась яскравими фото з весілля зірок.