Зірка фільму "Скажене весілля" Джиммі Воха-Воха зізнався, чи вільне його серце

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Джиммі Воха-Воха
Джиммі Воха-Воха / www.instagram.com/jimmywohawoha

Французький актор, який зіграв головну роль в українській комедії "Скажене весілля", Джиммі Воха-Воха розповів подробиці свого особистого життя.

Про це він зізнався в інтерв'ю у "Світському житті".

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Джиммі Воха-Воха, який зіграв головного героя фільму – нареченого, згодом одруженого чоловіка, у реальному житті наразі немає дівчини. Однак, за словами актора, він завоював увагу українських дівчат.

Я отримав багато милих повідомлень в соцмережах. Я дуже радий, що мені вдалося закохати у свого героя так багато дівчат,
– розповів Джиммі.

Крім того, Воха-Воха зізнався, що його почали впізнавати в Україні.

"На паспортному контролі прикордонники взяли мій паспорт, придивилися так ніби, де ми тебе бачили, і сказали, ну добре проходь. Сьогодні ж я гуляв Києвом, був у Соборі, їздив у метро, трамваї, і так дійсно було чимало людей, котрі мене впізнали. Були й такі, які дуже хотіли сфотографуватися і це було прикольно. Ми наробили багато селфі", – поділився актор.

Трейлер фільму "Скажене весілля": дивіться відео

Про що фільм "Скажене весілля"?Стрічка розповідає, як директор провінційного краєзнавчого музею Василь Середюк забезпечив своїй дочці навчання у Франції. Вона зустріла хлопця, який зробив їй пропозицію. Весілля пара вирішила провести на батьківщині дівчини. Після того, як батько Василь побачив майбутнього зятя, вирішив "організувати весілля так, щоб воно не відбулося".

Головні ролі у фільмі виконують Назар Задніпровський, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, а також сам Юрій Горбунов. Крім того, в епізодичних ролях з'являються Потап, Monatik, Олег Винник.

Теги: Новини України LifeStyle Кіно
Джерело: Lifestyle
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