Зірка фільму "Тор" Кріс Хемсворт показав романтичне фото з дружиною

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Ельза Патакі та Кріс Хемсворт
Ельза Патакі та Кріс Хемсворт / www.gettyimages.com

35-річний австралійський актор Кріс Хемсворт, найбільш відомий за роллю Тора у фільмах Marvel, почав приділяти більше часу сім'ї. Днями знаменитість замилував шанувальників у мережі ніжним спільним знімком зі своєю коханою дружиною.

Зворушливу світлину актор опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Як відомо, Кріс Хемсворт вирішив взяти творчу паузу у зйомках в кіно для того, щоб приділити більше часу своїй родині.

Цього року я, ймовірно, ніде не буду зніматися. Я просто хочу зараз бути вдома зі своїми дітьми. У них дуже важливий період дорослішання. Вони такі юні, але прекрасно розуміють, що ми рідко бачимося,
– поділився Кріс Хемсворт.

Згодом голлівудський "Тор" поділився романтичним знімком з дружиною Ельзою Патакі. Закохані сфотографувалися під час вечері на заході сонця в Нью-Йорку.

 

Відомо, що Кріс Хемсворт і Ельза Патакі одружились у 2010 році. Після весілля знамените подружжя акторів оселилось у розкішному маєтку в Байрон-Бей, що в Австралії. Саме там пара виховує трьох дітей: 7-річну доньку Індію та 5-річних близнюків Сашу і Тристана.

Хто такий Кріс Хемсворт?Відомий актор, який дебютував у 2002 році в серіалі "Гвен Джонс – учениця Мерліна". Згодом Кріс Хемсворт зіграв у кінострічках "Зоряний шлях", "Тор", "Канікули", "Ідеальна втеча", "Месники", "Невловимі", "Люди в чорному: Інтернешнл". Чоловік одружений з іспанською акторкою Ельзою Патакі, з якою виховує трьох дітей.

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Теги: LifeStyle Зіркові романи Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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