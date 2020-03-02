Зірка фільму "Вишибайли" Бен Стіллер зіграє у "Форсажі 9"

Вже цієї весни у світовому прокаті очікується дев'ята частина франшизи "Форсаж". Попри те, що перший офіційний трейлер з'явився в мережі дещо раніше, творці не припиняють дивувати фанатів несподіваними зізнаннями.

До акторського складу однієї з найпопулярніших франшиз світу долучився популярний голлівудський актор Бен Стіллер. Про це повідомляється на сайті видання Page Six.

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Іноземні ЗМІ передбачають, що його роль буде другорядною, оскільки зйомки "Форсажу 9" завершилися ще в листопаді 2019 року, а перший промо-ролик з’явився наприкінці січня цього року і Бена Стіллера в ньому не помічалося.

Цілком ймовірно, що голлівудська зірка братиме участь у створенні 10 фільму, проте поки що студія Universal офіційно цього не підтверджує. Нагадаємо, прем'єра "Форсажу 9" в Україні відбудеться 21 травня.

Форсаж 9: трейлер українською онлайн