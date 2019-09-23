Зірка "Форс-мажорів" показав неопубліковані раніше фото Меган Маркл на знімальному майданчику

Патрік Дж. Адамс, який зіграв одну з головних ролей у серіалі "Форс-мажори", після виходу фінального сезону вирішив поринути у ностальгію за знімальним процесом. Він поділився відвертими і певною мірою особистими кадрами усіх акторів, серед яких і герцогиня Сассекська, Меган Маркл.

Фото відомих акторів, які зіграли головні ролі у серіалі "Форс-мажори", Патрік Дж. Адамс опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Ностальгія 38-річного канадського актора обумовлена, ймовірно, тим, що на екран вийшов фінальний дев'ятий сезон серіалу. Саме тому він поділився архівними знімками, які зробив під час знімального процесу.

Він опублікував кілька серій фото, одну з яких підписав "Найкраща родина, яку можна хотіти". Незважаючи на те, що Меган Маркл не знімається у серіалі вже протягом трьох років, їм з Патріком Дж. Адамсом довелося чимало пройти разом, тому і спільних спогадів, як виявилося, у них немало.

Він показав кілька спільних фото, а також кадри, на яких дружина принца Гаррі постає у кумедних образах, лежачи на підлозі, чи в банному халаті та на підборах.

Фото: Instagram @halfadams