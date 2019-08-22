Зірка "Форсажу" Двейн Джонсон став найбагатшим актором: скільки становить заробіток зірки

Традиційно американський діловий журнал Forbes підсумовує заробіток відомих бізнесменів, музикантів і акторів. До списку найбільш високооплачуваних голлівудських зірок увійшло багато популярних акторів, серед який тріумфатор – Двейн Джонсон.

Нещодавно стало відомо, що фільм "Месники: Фінал" став найкасовішим в історії, однак, як повідомляє, видання Forbes, найбільше заробили актори, які не зіграли жодної ролі стрічці від Marvel.

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Серед-чоловіків акторів, якій найбільше заробили у 2019 році опинився зірка фільму "Аладдін" Вілл Сміт. За свої роботи він отримав 35 мільйонів доларів. На 9 місці опинився Пол Радд, актор, який зіграв головну роль у фільмі "Людина-мураха". Він заробив 41 мільйон доларів.

Далі був Кріс Еванс з статками у розмірі 43,5 мільйона доларів, після нього Адам Сендлер ("Загадкове вбивство"). На шостому місці опинився музикант, актор, а також режисер Бредлі Купер, який успішно виконав чоловічу роль у фільмі "Народження зірки". Сума, яку він отримав, складає 57 мільйонів доларів. П'ятірку мільйонерів замкнув Джекі Чан. Гонорар старожила сягає 58 мільйонів доларів.

На четвертому рядку ім'я індійського актора Акшай Кумара (65 мільйонів доларів), на третьому – Роберт Дауні-молодший (66 мільйонів доларів), а на другому – Кріс Хемстворт. "Люди в чорному" та інші картини принесли йому 76,4 мільйона доларів. Проте трімфатором списку став американський актор і продюсер, зірка "Форсажу", "Рятівників Малібу" та ще багатьох популярних фільмів Двейн Джонсон. Його скарбниця поповнилася на 89,4 мільйона доларів.



