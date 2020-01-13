Зірка "Форсажу" та "Рятувальників Малібу" Двейн Джонсон зіграє в ситкомі про своє дитинство

47-річний голлівудський актор та реслер Двейн Джонсон зіграє самого себе у комедійній програмі від NBC. Зірка серії фільмів "Форсаж", "Джуманджі" та інших відомих картин готується до ролі у багатосерійному проєкті для телебачення.

Як повідомляється на сайті Variety, з 2015 до 2019 року Двейн Джонсон знімався у програмі "Футболісти", тому співпраця з NBC буде не першою роботою голлівудського актора для телебачення. Однак саме цей проєкт буде зосереджено лише на його життєвій історії.

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Шоураннером 11-серійного шоу стане Нагнячка Хан. За ідеєю, стрічка "Молодий Скала" (The Young Rock) розповідатиме про дитинство Двейна Джонсона, підлітковий вік, а також його становлення як зірки світового масштабу. Проєкт буде знято у жанрі автобіографічного серіалу.

Нагадаємо, у 2019 році актор зіграв головну роль у фільмі "Джуманджі: Наступний рівень", а влітку 2020 року зірка Голлівуду приступить до зйомок картини "Чорний Адам". Коли зніматимуть серіал "Молодий Скала" наразі не відомо.