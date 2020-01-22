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Зірка "Гаррі Поттера" Деніел Редкліфф розповів про свою кохану

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Деніел Редкліфф / Instagram /@daniel9340

Головний герой фільмів про "Гаррі Поттера" Деніел Редкліфф розповів про свою дівчину Ерін Дарк, з якою зустрічається з 2013 року. Актор каже, що щасливий, бо може бути з Ерін самим собою і їй це подобається.

30-річний Деніел Редкліфф розповів про свою кохану і те, як він знайшов її. Пара познайомилася сім років тому на знімальному майданчику драматичного фільму "Вбий свою дорогу". Від першої зустрічі і до сьогодні вони не розлучалися. Деніел розгледів у Ерін споріднену душу. Поруч із нею хлопець може не вдавати нічого, робити те, що йому до вподоби. Про це пише видання Metro.

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Я виріс з думкою, що займаюся нудними речами, що є занудним ботаном. Думав, що не зможу бути таким з дівчиною. Проте зараз щасливий від того, що в мене все навпаки. Я можу бути собою і вона мене не засуджує. Їй навіть подобається, їй весело. Це просто фантастика!
– розповідає Деніел.

Ерін Дарк також актриса і зараз знімається в серіалі у Каліфорнії. Між закоханими – велика відстань, проте вони постійно на зв’язку.

Ми без упину спілкуємося по скайпу. У закоханих акторів завжди буває момент, коли між ними велика відстань. Зараз у нас найдовший період розлуки в порівянянні з попередніми. І я дуже вдячний за те, що є скайп на фейстайм,
– коментує Редкліфф.

Деніел також додав, що їхнє життя з Ерін є доволі нудним. Їх жодного разу не бачили за якимись цікавими, нестандартними заняттями. Проте дівчину це цілком задовольняє, а занудство Редкліффа засмучує більше його самого. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Daniel Radcliffe (@daniel9340)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Гаррі Поттер Зіркові романи
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