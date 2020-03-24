Зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон розповіла про хворобу матері та закликала залишатися вдома

Британська акторка Емма Вотсон зізналася, що її мама хворіє на діабет. Вона разом із нею та бабусею залишається вдома та закликає до цього усіх прихильників.

Емма Вотсон долучилася до флешмобу та закликала шанувальників залишатися вдома і дбати про своїх рідних. На своїй сторінці в інстаграмі вона опублікувала фото із закликом дотримуватися карантину.

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Знаменитості з різних куточків світу наголошують на необхідності самоізоляції та підтримки рідних у важкий для всієї планети час. До їх числа приєдналася і зірка фільмів про Гаррі Поттера Емма Вотсон.

Моїй бабусі понад 70 років, тому вона особливо вразлива зараз. Моя мама – діабетик першого типу, а мій кращий друг – медичний працівник. Я залишаюся вдома для них. Для кого залишаєшся вдома ти?

– написала Емма в публікації.

Зазначимо, станом на 23 березня у світі підтвердили понад 373 000 випадків зараження коронавірусом. Понад 16 000 людей померли, більш, ніж 101 000 одужали. Китайські експерти вважають, що для повної перемоги над коронавірусом Європі знадобиться приблизно два роки. Станом на ранок 24 березня в Україні вже 97 підтверджених випадків Covid-19 і 3 смерті від нього. Одній людині вдалося одужати.