Зірка "Гаррі Поттера" Руперт Грінт став батьком: відома стать дитини

Відомий британський актор Руперт Грінт вперше став батьком. Він зустрічається із акторкою Джорджією Грум і майбутнє поповнення в зірковій парі папараці вдалося розсекретити ще в квітні. Тепер стало відомо, що у закоханих народилася донька.

Пара ретельно приховує свої стосунки від оточуючих. Вони разом уже 9 років, проте вступати в офіційний шлюб поки що не збираються. Почуття стають сильнішими і тепер Руперт із Джорджією виховуватимуть спільну дитину. Про це повідомляє видання The People.

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31-річний Руперт та 28-річна Джорджія довго приховували те, що очікують на появу малюка. Про вагітність зірки стало відомо в квітні. Папараці вдалося зафіксувати закоханих, коли вони здійснювали покупки. Вже менш, ніж за місяць після цього на світ з'явилася їхня крихітка.

Руперт Грінт та Джорджія Грум із задоволенням підтверджують народження своєї дівчинки. Ми просимо вас поважати їх конфіденційність у цей особливий час,

– йдеться у заяві представників закоханих.



Руперт Грінт та його вагітна кохана / Instagram / @justjaredjr

Що відомо про стосунки Руперта Грінта та Джорджії Грум?Їхня історія кохання розпочалася в 2011 році. У 2018 році Руперт публічно заявив, що хоче дітей. Минулого року в обраниці знаменитого актора помітили каблучку, проте закохані спростували чутки щодо весілля. А вже в квітні 2020 стало відомо про те, що невдовзі зіркова пара чекає на появу первістка.