Зірка "Гаррі Поттера" Руперт Грінт таємно одружився, – ЗМІ

Голлівудський актор Руперт Грінт, який зіграв Рона Візлі у франшизі про Гаррі Поттера, одружився. Саме такою новиною днями вибухнули британські таблоїди.

Як повідомляє The Sun, обраницею 30-річного Руперта Грінта стала акторка Джорджія Грум. Чутки про таємне весілля поширились після того, як пара вийшла на прогулянку в Північному Лондоні.

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Під час їх візиту до одного з кафе папараці зуміли зробити кілька фото. На знімках видно, що Джорджія Грум носить на безіменному пальці золоту каблучку. Це добре видно на фото, де британська акторка палить.



Актор Руперт Грінт таємно одружився / The Daily Mail

При цьому сам Руперт Грінт засвітився з подібною каблучкою. Однак він одягнув прикрасу не на безіменний, а на середній палець.

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Актор Руперт Грінт з Джоржією Грум / The Daily Mail

Наразі представники Руперта Грінта спростували інформацію про таємне весілля. Однак у ЗМІ пригадали, що з 2011 року, відколи актор розпочав стосунки з Джорджією Грум, він відмовлявся коментувати свій роман. А в одному з нечисленних інтерв'ю заявив, що прагне найближчим часом покінчити із холостяцьким життям та створити повноцінну сім'ю. Відтак заява менеджерів голлівудського "Рона Візлі" може бути всього лише прикриттям його весілля.