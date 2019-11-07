Зірка "Гаррі Поттера" Руперт Грінт з'явився у трейлері серіалу-жаху "Будинок з прислугою": відео

Знаменитий британський актор, відомий своєю роллю Рона Візлі у "Гаррі Поттері", знявся у серіалі-хоррорі "Будинок з прислугою" (Servant). Прем’єра багатоепізодної стрічки на сервісі AppleTV+ відбудеться вже 28 листопада.

Компанія Apple намагається не пасти задніх і вслід за іншими американськими компаніями-конкурентами створила свій ресурс для перегляду фільмів та серіалів. Так, з 1 листопада представники Apple запустили стрімінговий сервіс AppleTV+, дебютувати на якому пощастило "Ранковому шоу" з Дженніфер Еністон і Різ Візерспун.

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А також творці продовжують анонсувати майбутні прем'єри, розпалюючи інтерес у прихильників. Так, наступною вибуховою стрічкою на сервісі AppleTV+ буде серіал-хоррор "Будинок з прислугою" (Servant).

За сюжетом серіалу, молода сім'я винаймає няню для новонародженого малюка. Однак з приходом прислуги у їхній будинок багато речей виявляються не тими, якими здавалися раніше. Чимало подробиць, через які ситуація стає нестерпною, спливуть, невідворотно вплинувши на молоду пару.

У серіалі знімаються Нелл Тайґер Фрі, Лорен Емброуз, Руперт Грінт, Тобі Кеббелл та інші актори.

Прем'єра серіалу-жаху запланована на 28 листопада.

Дивитися трейлер серіалу "Будинок з прислугою": відео