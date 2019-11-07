Зірка "Гаррі Поттера" Руперт Грінт з'явився у трейлері серіалу-жаху "Будинок з прислугою": відео

45 Читать новость на русском
Руперт Грінт у серіалі "Будинок з прислугою"
Руперт Грінт у серіалі "Будинок з прислугою" / IMDb

Знаменитий британський актор, відомий своєю роллю Рона Візлі у "Гаррі Поттері", знявся у серіалі-хоррорі "Будинок з прислугою" (Servant). Прем’єра багатоепізодної стрічки на сервісі AppleTV+ відбудеться вже 28 листопада.

Компанія Apple намагається не пасти задніх і вслід за іншими американськими компаніями-конкурентами створила свій ресурс для перегляду фільмів та серіалів. Так, з 1 листопада представники Apple запустили стрімінговий сервіс AppleTV+, дебютувати на якому пощастило "Ранковому шоу" з Дженніфер Еністон і Різ Візерспун.

Читайте також: Екранізація Стівена Кінга "Доктор Сон" з Еваном МакГрегором: трейлер популярного хоррору

А також творці продовжують анонсувати майбутні прем'єри, розпалюючи інтерес у прихильників. Так, наступною вибуховою стрічкою на сервісі AppleTV+ буде серіал-хоррор "Будинок з прислугою" (Servant).

За сюжетом серіалу, молода сім'я винаймає няню для новонародженого малюка. Однак з приходом прислуги у їхній будинок багато речей виявляються не тими, якими здавалися раніше. Чимало подробиць, через які ситуація стає нестерпною, спливуть, невідворотно вплинувши на молоду пару.

У серіалі знімаються Нелл Тайґер Фрі, Лорен Емброуз, Руперт Грінт, Тобі Кеббелл та інші актори.

Прем'єра серіалу-жаху запланована на 28 листопада.

Дивитися трейлер серіалу "Будинок з прислугою": відео 

 

blog_ava
Знаменитий дослідник війни розповідає, що робити з Путіним і війною на Донбасі
сьогодні
6752
Автор: Марта Вересюк
Теги: Кіно LifeStyle Гаррі Поттер
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ельзі Госк – 31: ефектні виходи моделі на показах Victoria’s Secret
сьогодні 14:25 Ельзі Госк – 31: ефектні виходи моделі на показах Victoria’s Secret
Уляна Журба 1251
Жіночі зачіски на коротке, середнє та довге волосся: найкращі ідеї
сьогодні 14:11 Жіночі зачіски на коротке, середнє та довге волосся: найкращі ідеї
Квітослава Туз 14618
Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
сьогодні 12:00 Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
Квітослава Туз 2425
Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
6 листопада 15:20 Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз 1050
"Додому": що варто знати про головний фільм України 2019 року
6 листопада 14:00 "Додому": що варто знати про головний фільм України 2019 року
Ігор Саджениця 607
Новини
Більше новин
Залиште відгук