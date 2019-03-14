Зірка "Гаррі Поттера", який зіграв Хагріда, потребує термінову операцію

Відомий британський актор Роббі Колтрейн, який прославився завдяки ролі Хагріда у серії фільмів про чарівника Гаррі Поттера, наразі прикутий до візка через важке захворювання.

Акторові потрібна серйозна операція на коліні – він страждає на остеоартрит. Це хронічна хвороба, яка характеризується пошкодження хрящів і навколишніх тканин.

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68-річного Роббі Колтрейна вже готують до операції у США, після якої він сподівається, що йому стане легше. Поки що він пересувається за допомогою інвалідного візка, щоб ще більше не травмувати коліно. На The Sun повідомили, що вперше актор з'явився на візку в готелі St Pancras Renaissance в Лондоні цього тижня.



Роббі Колтрейн на зустрічі з прихильниками в Лондоні / The Sun

Роббі вже багато років відчуває постійний біль, його коліно постійно погіршується. Через це він не міг ходити без сторонньої допомоги, і йому дали інвалідний візок, поки він чекає спеціальну хірургічну процедуру в Америці для відновлення свого суглоба,

– повідомило джерело.

У виданні додали, що фанати під час зустрічі з Роббі Колтрейном були неабияк здивовані зовнішнім виглядом і самопочуттям актора, адже звикли бачити його в образі Хагріда як високого і здорового чоловіка.



Роббі Колтрейн в ролі Хагріда у "Гаррі Поттері" / Warner Bros